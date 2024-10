I Carabinieri del Nucleo Operativo sono tornati sul luogo del macabro omicidio di ieri sera (dove è stato assassinato Adolfo Musini, 88enne) e hanno suonato alla porta del 40enne, ex pugile, Eugenio Corona (nella foto in alto).

L'uomo è stato accompagnato negli uffici del Comando Provinciale di via Nuoro ed è tuttora indiziato del grave reato di omicidio. Per ora i Carabinieri stanno interrogando il fermato, non è ancora confermato se sia stato lui ad ammazzare Musini e se ci siano elementi di collegamento con il tentativo di rapina (culminato con il ferimento di un 63enne, in via Podgora), avvenuto questa mattina, all'alba.

Il suo nome circolava già da ieri notte negli ambienti investigativi, infatti numerose pattuglie in borghese dell’Arma erano impegnati nella ricerca. Stamattina la svolta, Corona è stato accompagnato per l’appunto in via Nuoro e sottoposto ad interrogatorio: si cercano altri due complici.

*** Notizia in aggiornamento ***