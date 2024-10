Un agricoltore di 53 anni, Giacomo Paderi, è stato ucciso a fucilate questo pomeriggio a Loceri, in Ogliastra.

L'uomo è rimasto vittima di un agguato nelle campagne del paese. Secondo quanto si è appreso, era in compagnia di altre due persone che sono rimaste illese. Sul posto Carabinieri e Polizia.

Giacomo Paderi era stato condannato nel settembre del 2003 a 13 anni di reclusione, ritenuto la mente del sequestro-lampo compiuto sempre a Loceri, il 4 ottobre del 2002, ai danni della direttrice delle Poste del paese.

In quell'occasione i banditi avevano preso in ostaggio il figlio quattordicenne della donna, che era stata prelevata dalla sua casa e costretta ad aprire la cassaforte dell'Ufficio postale per prelevare tutti i soldi custoditi, oltre 20 mila euro.