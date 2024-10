Una coltellata al ventre è stata fatale per Giovanni Fresi lesionandogli gli organi vitali. E' quanto emerge dall'autopsia, eseguita dal medico legale Francesco Serra, sul corpo del 26enne sassarese ucciso presso la discoteca Blu Star di Ossi la notte di Natale.

Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Angelo Beccu. Giuseppe Dibo Elias, di Ittiri, è stato arrestato nelle ore successive al delitto con l'accusa di omicidio volontario. Si è presentato questa mattina davanti al gip Michele Contini presso il palazzo di giustizia di Sassari, assistito dal suo legale Gabriele Satta. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Secondo quanto trapelato gli inquirenti starebbero seguendo due principali piste per risalire al movente. Screzi legati a questioni di soldi (un debito da saldare) o malumori per una ragazza contesa. La ex dell'assassino, a cui Fresi potrebbe aver rivolto qualche apprezzamento, è stata ascoltata dagli investigatori smentendo di essere stata infastidita dalla vittima.