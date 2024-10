Ieri, in prima serata, è andata in onda su Rai3, l’intervista di Franca Leosini a Francesco Rocca, il dentista di Gavoi condannato all’ergastolo in tre gradi di giudizio con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio della moglie, Dina Dore.

Rocca, che si dichiara innocente, sconta la condanna nella casa di reclusione di Alghero.



“Mi auguro di riuscire a dimostrare quello che dico. Io non sono stato il mandante”, ha detto Rocca nel corso dell’intervista.



Un’intervista incalzante che ha tenuto gli spettatori incollati davanti alla tv, il cui pensiero è andato alla povera Dina, ma anche alla sorella Graziella e alla nipote, con le quali vive la figlia della mamma uccisa 26 marzo del 2008.

Leosini durante l'intervista chiede: “Alludendo a sua moglie, lei dice alla Guiso: “ha avuto la fine che meritava. È terribile, è macabro che io lo dica ma peggio per lei”.

Rocca risponde: “Tante frasi e stupidaggini le ho dette per far capire ad Anna che era diventata più importante di quanto non fosse stata Dina prima”.