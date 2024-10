In Sardegna

E' stato descritto in questo modo, per la prima volta davanti ai giudici della Corte d'Assise di Nuoro, il killer che il 26 marzo 2008 ha ucciso Dina Dore, assassinata nel garage di via Sant'Antioco a Gavoi davanti alla piccola figlia Elisabetta, che all'epoca aveva otto mesi.