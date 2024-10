E’ prevista per questa mattina alle 9 in Corte D'Appello a Sassari, l'udienza nella quale i giudici dovranno decidere se accogliere o rigettare l'istanza di ricusazione della Corte d'Assise di Nuoro presentata da Francesco Rocca, attraverso i suoi legali Mario Lai e Angelo Manconi.

Il dentista di Gavoi è accusato di essere il mandante dell'omicidio della moglie Dina Dore, avvenuto nel marzo del 2008.

Durante il processo, ormai giunto alla battute finali, Rocca aveva ricusato la Corte in occasione dell'udienza del 10 febbraio scorso quando si scagliò contro l'operato degli inquirenti: "Sono stato vittima - aveva detto - di un processo ingiusto, dove non mi è stata data la possibilità di difendermi".

In caso di rigetto dell'istanza da parte della Corte d'Appello, i legali di Rocca sono pronti a ricorrere in Cassazione, ma questo non impedirà la pronuncia della sentenza. La prossima udienza del processo a Nuoro è fissata per il 19 marzo prossimo.