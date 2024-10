E' stata confermata dalla Corte d'Apello del Tribunale dei minori di Sassari la condanna a 16 anni di reclusione per Pier Paolo Contu, il giovane accusato di aver ucciso Dina Dore a Gavoi il 26 marzo 2008.

Confermata, dunque, la condanna in primo grado per il giovane interdetto, tra l'altro, dai pubblici uffici per cinque anni.

Contu avrebbe ucciso su richiesta del marito della donna, Francesco Rocca, ancora sotto processo a Nuoro.