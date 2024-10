Il Gup del tribunale di Nuoro ha rinviato a giudizio Alberto Cubeddu, il 21enne di Ozieri accusato degli omicidi dello studente 19enne di Orune Gianluca Monni e di Stefano Masala, 28 anni di Nule, il cui cadavere non è mai stato ritrovato.

Nell'udienza di ieri, il giudice Claudio Cozzella ha fissato l'avvio del processo per il 3 luglio in Corte d'Assise a Nuoro.

I due giovani furono uccisi tra il 7 e l'8 maggio 2015. Per il duplice omicidio è già stato condannato a 20 anni di carcere - il massimo della pena in un procedimento in abbreviato - il cugino di Cubeddu, Paolo Enrico Pinna, minorenne all'epoca dei fatti e per questo giudicato dal tribunale dei minori di Sassari.