Si chiama Antonio Fanni il pensionato 69enne di Baunei che attorno alle 13.30 di oggi, 7 agosto, per motivi in corso di accertamento, ha ucciso a coltellate la suocera Anna Melis, 87enne anch'essa di Baunei, nella sua casa di Santa Maria Navarrese, frazione del comune ogliastrino. L'uomo, poi, ha colpito con fendenti al collo e alla testa anche la moglie 67enne, Maria Melis, figlia della vittima. La donna è stata ricoverata nel reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Lanusei e non è in pericolo di vita.

Lo stesso Fanni, cardiopatico e affetto dalla sindrome di Alzheimer, ha riportato delle ferite ed è stato ricoverato in ospedale dove è piantonato dai carabinieri.

Sul luogo del delitto sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Santa Maria Navarrese e di Lanusei, allertati da un figlio della vittima e cognato dell'omicida.