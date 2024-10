Le analisi del Ris svelano particolari sempre più agghiaccianti sull'omicidio di Lu Fraili. Dimitri Fricano, 30 anni, ha ucciso la fidanzata Erilka Petri, 28, con una violenza inaudita.

Il commesso di Biella ha confessato il delitto, avrebbe ucciso Kiki (così chiamava la ragazza) al culmine di un litigio per alcune briciole lasciate sul tavolo.

Fricano avrebbe utilizzato due coltelli per colpire. Dopo averla ferita la lama che la giovane stava utilizzando per preparare dei panini, avrebbe trascinato la Preti con violenza per tutto l'appartamento strappandole i capelli a ciocche e sbattendola ai mobili. Poi, una volta caduta ai piedi della cucina, avrebbe afferrato un altro coltello sgozzandola con un taglio netto all'altezza della carotide.