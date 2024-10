Si chiama Angelo Dessì il 56enne di Quartu arrestato per aver accoltellato mortalmente la madre 86enne, Paola Schiffino.

A dare l'allarme l'altro figlio della vittima che aveva chiamato il fratello per chiedere come stesse la madre. "Ho appena ucciso mamma", avrebbe risposto con assoluta tranquillità Angelo Dessì.

L'uomo è stato trovato in stato di choc dalla polizia accorsa nell'appartamento di via Nenni. Soffrirebbe di problemi psichici, ma prima d'oggi non erano mai state sporte denunce nei suoi confronti per comportamenti violenti.

Dessì, che avrebbe infierito sulla donna con due coltelli diversi, è stato accompagnato in ambulanza nel reparto di Psichiatria all'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari.