Ieri pomeriggio, intorno alle 15:00, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Nuoro, Antonio Zappareddu, il 25enne allevatore di Ozieri finito già in carcere lo scorso 25 maggio perché trovato in possesso, nell'ambito dell'inchiesta sugli omicidi di Gianluca Monni e Stefano Masala, di un fucile e una pistola detenuti illegalmente.

Successivamente, il 17 giugno, il Tribunale del Riesame di Sassari aveva ordinato la scarcerazione di Zappareddu a causa di un vizio procedurale.

Il 25enne si trova ora nel carcere di Nuoro, a disposizione delle Autorità Giudiziari mandanti e inquirenti.