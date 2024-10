Almeno tre colpi sferrati alla testa e uno alla schiena, sorprendendo alle spalle la sua anziana madre con una ferocia inaudita.

Sono i dettagli che emergono dall'autopsia effettuata dal medico legale Salvatore Lorenzoni sul corpo di Giovanna Serusi, la donna di 83 anni che lunedì mattina è stata uccisa dal più piccolo dei suoi otto figli, Gianni Cadau, 41 anni, pizzaiolo, che si è poi costituito ai carabinieri.

La tragedia è accaduta a Nulvi, in via Donadu, al pian terreno dell'appartamento di due piani in cui abitava la donna.