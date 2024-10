Il pm di Sassari Mario Leo ha disposto l'autopsia sul corpo di Giovanna Serusi, l'83enne di Nulvi uccisa ieri mattina con diverse bastonate al capo dal figlio Gianni Cadau, 40enne pizzaiolo, afflitto da problemi psichici.

L'uomo, poco prima delle 11, si è recato nella caserma dei carabinieri per costituirsi. Nell'abitazione dell'anziana donna, in via Donado, si sono recati immediatamente i militari e i medici del118 che hanno tentato, invano, di rianimare la donna. Nella casa sono poi arrivati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Sassari che hanno effettuato i rilievi con la Sezione Investigazioni Scientifiche e la supervisione del magistrato.

Gianni Cadau, ultimo di 8 figli di genitori originari di Fonni, è stato interrogato nella caserma del paese dal procuratore Leo ed avrebbe raccontato di aver ucciso la madre dopo che una sorella è uscita di casa per fare la spesa.

Nel pomeriggio di ieri il pm ha disposto il fermo e il trasferimento dell'uomo nel carcere di Bancali, a Sassari. Oggi il medico legale Salvatore Lorenzoni eseguirà l'autopsia all'istituto di medicina legale di Sassari.