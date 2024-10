Anche Paolo Enrico Pinna, 18 anni di Nule ha deciso di non parlare davanti al Gip Stefania Palmas nel tribunale dei minori di Sassari, dove questo pomeriggio si è svolto l'interrogatorio di garanzia.

Stamattina scena muta in carcere a Nuoro anche da parte del cugino 21enne Alberto Cubeddu. Pinna e Cubeddu, arrestati due giorni fa, devono rispondere dell'accusa dell'omicidio dello studente di Orune Gianluca Monni, 19 anni, e del sequestro di persona, dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere del 28enne di Nule Stefano Masala, avvenuti tra il 7 e l'8 maggio 2015.

Pinna, minorenne all'epoca dei fatti, è arrivato nel primo pomeriggio a Sassari dal carcere minorile di Quartucciu dove è detenuto, accompagnato dall'avvocato Agostinangelo Marras. "Il ragazzo si è avvalso della facoltà non rispondere - ha spiegato il legale - per il fatto che ancora non conosciamo i dati alla base dell'ordinanza di custodia cautelare".