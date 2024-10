Potrebbe avere un nome l’uomo che il 15 dicembre 2016 uccise ad Ittireddu il 35enne Alessandro Ara.

I carabinieri del comando provinciale di Sassari e di Ozieri sono entrati in azione, questa mattina alle 7, per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo Unali, 59enne pregiudicato di Mores fortemente indiziato.

Ara stava rientrando a casa della madre quando venne centrato al torace da alcune fucilate mortali. La vittima era tornato a vivere nell'abitazione di famiglia da appena un mese, dopo aver interrotto la relazione che lo legava a una donna di Bonnanaro. Ara era stato avvicinato dal suo assassino che lo aveva centrato con tre fucilate al petto.