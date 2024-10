In Sardegna

Non riusciva a sopportare che il suo vicino di podere avesse avuto la meglio su di lui in tribunale riguardo una disputa legata ad appena quattro filari di vigna. Un niente, una sciocchezza che ha incomprensibilmente innescato una bomba nella testa di Salvatore Caria, 71 anni, di Guamaggiore, che è andato a casa, ha caricato il fucile ed è tornato in campagna con un solo obiettivo.