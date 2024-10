In Sardegna

Sono durati circa quattro ore gli "accertamenti non ripetibili" dei Ris di Cagliari sulla moto di grossa cilindrata, una Kawasaki, sequestrata qualche mese fa dalla Procura di Nuoro a un giovane di 24 anni di Ozieri, indagato insieme a un minorenne di Nule per l'omicidio di Gianluca Monni, lo studente di 19 anni ucciso a Orune l'8 maggio scorso mentre aspettava il bus per la scuola.