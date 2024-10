La svolta nelle indagini è arrivata proprio nel giorno del funerale della madre di Stefano Masala, il 28enne di Nule scomparso il 7 maggio di un anno fa e mai ritrovato, il giorno prima dell'omicidio di Gianluca Monni, lo studente 19enne di Orune.

Carmela Dore, 59 anni, è deceduta ieri dopo un anno di sofferenze.

Dopo la scomparsa del figlio, la donna si era ammalata di un male che in poco tempo l'ha costretta a letto consumandola giorno dopo giorno. La scomparsa del figlio, per Carmela Dore, è stato un dolore troppo grande, anche se non ha mai smesso di sperare che il figlio potesse ritornare a casa. Ma per gli inquirenti ormai non c'erano più dubbi, anche lui è stato ucciso.

Secondo la ricostruzione della Procura di Nuoro, infatti, la scomparsa di Stefano Masala è strettamente legata all'omicidio di Gianluca Monni. La Opel Corsa grigia di Stefano, scomparso la sera prima, risulta immortalata dalle telecamere a Orune la mattina del delitto.

Un particolare che mette in stretta relazione i due fatti. La Opel del giovane, secondo gli inquirenti sarebbe stata usata dai killer dello studente che poi l'hanno bruciata. Quanto a Stefano sarebbe stato ucciso perché nessuno potesse raccontare la verità, ma oggi sono arrivati gli arresti per duplice omicidio.