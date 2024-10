Sarà fissato tra qualche giorno dal magistrato della procura di Nuoro, l'interrogatorio in carcere di Stefano Maloccu il 73enne di Fonni che la sera di martedì scorso ha ucciso a bruciapelo il compaesano Mario Tronci, da tempo residente a Sassari, dove gestisce un bar.

Un'esecuzione a bruciapelo in pieno centro, dove impazzavano i preparativi per la festa di San Giovanni. Una vendetta arrivata dopo anni di liti per un garage conteso sotto la casa di Maloccu in via Bresciani: dopo una traversia giudiziaria il giudice aveva riconosciuto a Tronci e ai suoi fratelli la proprietà del garage.

Una sentenza che Maloccu aveva ritenuto ingiusta. L'autopsia, effettuata ieri dal medico legale Vindice Mingioni nell'ospedale San Francesco di Nuoro, ha confermato la dinamica degli spari, così come ricostruita dai carabinieri e dalla Squadra Mobile di Nuoro, che hanno effettuato i rilievi: tre colpi di pistola calibro 7.65 di cui uno, quello alla testa, mortale.

La salma di Tronci è esposta nella camera mortuaria dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dove continua il pellegrinaggio dei compaesani per rendere omaggio alla vittima. Nel pomeriggio la salma sarà trasferita a Sassari dove domani alle 15 si svolgeranno i funerali.