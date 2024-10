I Ris di Cagliari sono entrati in azione oggi a Luras, tra le 13 e le 16, per effettuare una serie di rilevazioni utili alle indagini sul delitto di Davide Unida.

Le vie del centro storico chiuse al traffico per consentire i rilievi sono via XX Settembre, via Duca d'Aosta, via Mario Careddu, via Regina Margherita fino all'intersezione con via Santa Maria e via Nazionale nel tratto compreso tra via Duca d'Aosta e piazza Curiedda. A disporre la chiusura è stata un'ordinata dal sindaco Mauro Azzena, su richiesta dall’autorità giudiziaria.

Gli uomini del reparto scientifico stanno lavorando per fare chiarezza sull'omicidio del 41enne deceduto il 12 luglio scorso dopo quattro giorni di agonia in ospedale in seguito a una lite nella quale era rimasto coinvolto l’8 luglio. Per la morte dell'uomo era finito in manette Fabio Malu, accusato di omicidio volontario pluriaggravato.

A scatenare la violenza tra i due, secondo quanto ricostruito, vecchie ruggini mai superate. Quella sera, Unida e Malu si trovavano in due bar distanti poche decine di metri quando erano entrati pericolosamente in contatto. Le minacce iniziali erano rapidamente sfociate in una colluttazione nel corso della quale Unida sarebbe stato colpito ripetutamente da Malu prima di cadere al suolo.

Una volta giunti sul posto i soccorsi, Unida avrebbe rifiutato le cure allontanandosi spontaneamente. Poco dopo, il suo corpo privo di sensi era stato rinvenuto in una via non distante dal luogo dello scontro. L'uomo, a quel punto, era stato trasportato a Sassari in elisoccorso per essere ricoverato in terapia intensiva. Quattro giorni più tardi era sopraggiunto il decesso.