Si chiama Marta Dessì la 26enne accusata di aver ucciso a Cagliari Joelle Maria Giovanna Demontis in concorso con Giorgio Reciso, 40 anni.

La vittima, 58 anni, è stata trovata senza vita sabato 9 settembre nel suo appartamento di via Dei Donoratico.

La Dessì, dopo essere finita in manette la sera del 9 assieme a Reciso, ha avvertito un malore improvviso durante il trasferimento nel carcere di Uta. La 26enne è stata così trasferita in ospedale dove è stata riscontrata la presenza di alcune lesioni. Sarà ora utile verificare se le lesioni sono in qualche modo riconducibili alle fasi precedenti il delitto della 58enne.

La vittima sarebbe stata picchiata selvaggiamente e anche colpita con un oggetto contundente che le ha provocato varie ferite ed infine la morte.