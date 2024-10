Avrebbe deciso di rapinare Liu Xian Cha per pagare l’affitto Simone Delussu, il 19enne arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di avere ucciso la commerciante cinese morta a Budoni il 10 aprile scorso.

“Sono stato io a uccidere la commerciante cinese – avrebbe confessato nel corso degli interrogatori –. Sono andato in tilt: ero entrato per fare una rapina, avevo bisogno di soldi per pagare un appartamento che avevo preso in affitto a Budoni, visto che mia zia non mi aveva ospitato, ma la commerciante ha cominciato a gridare come una pazza. E allora non ho capito più niente”.

Ieri mattina, nel carcere di Ascoli, dove è stato sentito dal gip per l’interrogatorio di garanzia, Delussu ha raccontato quanto successo nel negozio di via Lussu. Una storia assurda sfociata in un delitto efferato sul quale finalmente si sta facendo luce.