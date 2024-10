Pietro Basile, il giovane ventenne di Bitti che ha ucciso il padre il giorno di Capodanno a colpi di pistola, si è costituito questa mattina consegnandosi ai carabinieri della stazione del paese.

Ieri si sono svolti i funerali di Franco Basile e ancora una volta il vescovo di Nuoro, monsignor Marcia, ha invitato Pietro a tornare a casa e presentarsi alle forze dell’ordine.

Per lui l’ipotesi di reato è omicidio volontario. Dal suo racconto potrebbe emergere una verità che parzialmente è emersa durante l'autopsia: il colpo di pistola che ha tolto la vita al padre non era diretto alla persona, ma ha rimbalzato ferendo il genitore. L'uomo è morto mentre veniva trasportato in ospedale.