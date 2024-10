Sono arrivati a S'Ungroni (Arborea) questa mattina gli uomini del Ris di Cagliari, che stanno operando all'interno dell'abitazione di Paolo Fonsatti, il 73enne ex sottufficiale dell'esercito assassinato ieri a coltellate nella sua abitazione.

Gli specialisti dell'Arma dovranno recuperare qualsiasi traccia possa rivelarsi utile alle indagini per risalire al responsabile del brutale omicidio, e trovare i riscontri relativi alla testimonianza resa dal nipote della vittima, il 55enne Renato Fonsatti. L'uomo ha raccontato di essere stato in compagnia della vittima quando due uomini incappucciati sono entrati in casa aggredendoli entrambi per rapinarli. I banditi, secondo quanto riferito dall’uomo, ferito a sua volta alla mano, avrebbero ucciso lo zio.

Renato Fonsatti si trova ora in ospedale a Oristano, piantonato dai carabinieri.

"Non c'è nessun indagato al momento - ha dichiarato il procuratore di Oristano, Ezio Domenico Basso - è stato aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio".

L'autopsia sul corpo della vittima dovrebbe essere eseguito domani dal dottor Roberto Demontis.