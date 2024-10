Domani (mercoledì 20 gennaio 2021, n.d.r.), la parola alle parti civili, l'avvocato Gianfranco Piscitelli per il padre di Manuel, Corrado Careddu e l'avvocato Luciano Rubattu, per la madre Fabiola Balardi.

Dinanzi alla Corte di Assise d'Appello di Cagliari si terrà la seconda udienza del processo d'appello per l'omicidio di Manuel Careddu, il giovane 18enne di Macomer, trucidato barbaramente da suoi amici e coetanei l'11 settembre del 2018.

La parola alle parti civili, l'avvocato Gianfranco Piscitelli per il padre Corrado Careddu e l'avvocato Luciano Rubattu per la madre Fabiola Balardi. Nella scorsa udienza dell'11 dicembre 2020, la dr.ssa Liliana Ledda, per la Procura, dopo una attenta e circostanziata arringa, ha concluso per la conferma delle condanne inflitte in primo grado: ergastolo per Fodde Christian Michele, 30 anni per Carta Riccardo e 16 anni ed 8 mesi per Satta Matteo.