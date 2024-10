Uno forse due uomini incappucciati avrebbero teso l'agguato nelle campagne di Villagrande Strisaili uccidendo un allevatore, Fabio Longoni, di 39 anni, e ferendo il socio, Daniele Davide Conigiu, di 37: i killer si sarebbero materializzati dalla parte del conducente dell'Audi su cui viaggiavano i due pastori e hanno cominciato a fare fuoco con un fucile calibro 12.

Conigiu è stato subito ferito a un polpaccio mentre Longoni, seduto dal lato passeggero, era riuscito a scappare ma è stato trovato morto dai carabinieri a 300 metri dal luogo dell'agguato. Non si sa ancora se sia stato ucciso lì o se si sia trascinato dopo essere stato colpito. Questa la ricostruzione del fatto di sangue dopo un primo interrogatorio dell'allevatore superstite. Per gli inquirenti il bersaglio - mancato - sarebbe stato Conigiu.

Subito dopo l'agguato i due soci sarebbero scesi dalla macchina e avrebbero tentato disperatamente la fuga ma in direzione opposta. Per due ore di Longoni non si è saputo nulla. Parenti, amici e i carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno battuto palmo a palmo la zona prima di ritrovarlo cadavere, riverso tra la vegetazione a cento metri dall'ovile. Molto probabile per lui, ma sarà l'autopsia prevista questo pomeriggio a chiarirlo, la morte per dissanguamento. Conigiu ha dato l'allarme solo dopo qualche ora dai fatti:"Ho lasciato il cellulare in macchina, per questo non ho potuto chiamare", avrebbe spiegato alle forze dell'ordine. Il telefonino sarà poi ritrovato all'interno dell'Audi con cui gli assassini sono fuggiti: l'auto è stata rinvenuta qualche ora dopo l'agguato nelle campagne di Lotzorai.

Decisivi saranno i risultati dei rilievi sul veicolo effettuati dalla Polizia scientifica e quelli sul luogo della sparatoria da parte dei carabinieri. Gi inquirenti, coordinati dal Pm Nicola Giua Marassi, indagano a 360 gradi scavando anche nel passato dei due allevatori: incensurato Longoni, un piccolo precedente per Conigiu.

Nove anni fa era stato arrestato per rapine, spaccio di droga, vendita di armi e furti di veicoli: la vicenda per lui si era conclusa con un patteggiamento.