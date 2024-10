E’ stato ritrovato in tarda mattinata dai carabinieri il corpo ormai privo di vita di Marta Deligia, cameriera di 25 anni di Villacidro.

La ragazza, secondo le prime ipotesi, sarebbe stata soffocata dal fidanzato Giuseppe Pintus, autotrasportatore di 36 anni, che questa mattina avrebbe chiamato i carabinieri per avvisarli di “aver fatto una cazzata”.

Il giovane avrebbe riferito ai militari di aver ucciso la fidanzata annunciando anche il suo suicidio.

Poco fa, con il ritrovamento nelle campagne di Villacidro del corpo di Marta Deligia, si è avuta la tragica conferma.

Gli inquirenti lavorano senza sosta per ritrovare ora Giuseppe Pintus che in tarda mattinata avrebbe chiamato anche la sorella dicendo: "non voglio scontare 30 anni di galera".

Nella foto tratta da facebook: Marta Deligia