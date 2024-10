Un colpo di martello ha ucciso Antonio Fara, il 47enne trovato senza vita ieri in un appartamento di via Livorno a Sassari. L'omicidio potrebbe essere maturato al culmine di un litigio, nel cadavere dell'uomo sarebbero riscontrate diverse ferite state inferte con oggetti differenti. I carabinieri, che indagano sulla vicenda, non hanno ancora trovato l’arma, né è chiaro il movente. Sulla vicenda indagano i militari del Reparto operativo del Comando provinciale coordinati dal sostituto procuratore Giovanni Porcheddu.

Oggi è finito in manette Claudio Dettori, 24 anni, sospettato di essere il responsabile, che viveva da nomade e frequentava le strutture della Caritas. Appassionato di arti marziali, era stato allontanato dalla palestra in cui si allenava per il suo cattivo carattere. Alcuni giorni fa Fara lo avrebbe accolto in casa.