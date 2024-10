Un omicidio si è consumato questo pomeriggio a Santa Maria Navarrese, frazione di Baunei.

Un uomo, Antonio Fanni, ha assassinato in casa la suocera 87enne, Anna Melis, e ferito la moglie, Maria Melis, che è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia.

Notizia in fase di aggiornamento