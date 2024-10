Saranno celebrati sabato i funerali di Erika Preti. Le ceneri della giovane donna, accoltellata a morte in Sardegna, sono state portate a Pralungo dai genitori, rientrati ieri sera dall'isola. Sabato alle 10 il funerale sarà celebrato nella piccola chiesa della Santissima Trinità, accanto al cimitero.

Sul sagrato saranno allestiti degli altoparlanti, per consentire a tutta la cittadinanza di partecipare al rito funebre. "Alla memoria di Erika verranno intitolati i giardini di fronte al cimitero - spiega il sindaco di Pralungo, Raffaella Molino - In paese volevamo tutti bene a Erika e per questo l'amministrazione ha deciso di ricordarla".

"La scelta è caduta su questa Chiesa - spiega l'amministrazione comunale - perché è intenzione dell'Amministrazione Comunale sistemare la zona antistante a giardino ed intitolarla alla sfortunata ragazza brutalmente assassinata". La sindaca Raffaella Molino informa inoltre che "in occasione dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino".