In Sardegna

Sarà cremata oggi a Olbia la salma di Erika Preti, la 28enne di Biella uccisa a coltellate domenica mattina a San Teodoro, in località Lu Fraili, mentre si trovava con il compagno Dimitri Fricano, di 30 anni - attualmente unico indagato per omicidio volontario - nella villetta dove stavano trascorrendo le vacanze. Le ceneri della ragazza partiranno domani per il Piemonte, dove si svolgeranno i funerali.