Ha raccontato di essere stato aggredito mentre usciva dal bagno Dimitri Fricano, il 28enne fidanzato con Erika Preti, anche lei di 28 anni, uccisa domenica scorsa in una villetta di San Teodoro. Dimitri, che è ricoverato in ospedale, è indagato per omicidio volontario.

La coppia di fidanzati di Biella era ospitata dagli amici Alberto e Donatella, con i quali trascorrevano le vacanze per il terzo anno consecutivo. "Sono stati aggrediti da un uomo scuro di carnagione con i capelli rasati - ha detto Donatella, intervistata da 'Pomeriggio Cinque' - e da casa sono spariti il suo Rolex e un borsellino con 500 euro".

"Con mio marito siamo anche andati a vedere Dimitri in ospedale e lui è disperato - ha aggiunto Donatella - e è sttao colpito in faccia con una pietra. Una persona è entrata in casa e lo ha colpito, ma l'aggressore aveva già ucciso Erika. Lei era già per terra. Non può essere stato lui, si volevano troppo bene, erano troppo affiatati".

"Dimitri - ha concluso Donatella - non avrebbe mai potuto fare male a Erika, piuttosto ne avrebbe subito lui".