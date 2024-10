Sono terminati solo a tarda notte e sono poi ripresi all'alba i rilievi tecnici nel podere a ridosso della strada provinciale che da Paulilatino conduce alla vecchia diga del Tirso, dove ieri sera è stato ucciso a fucilate l'allevatore di Abbasanta Mario Atzeni, 54 anni, sposato e padre di cinque figli.

Il delitto sarebbe avvenuto intorno alle 17 e sembra avere tutte le caratteristiche dell'agguato premeditato. Atzeni, che in quel podere curava un gregge di pecore, è stato atteso all'ingresso davanti al classico muretto a secco. Un primo esame del cadavere, eseguito ieri notte dal medico legale Roberto Demontis, avrebbe accertato due colpi di fucile, uno al fianco e l'altro alla testa.

A tarda notte il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'Ospedale San Martino di Oristano, dove sarà eseguita l'autopsia, che però al momento non è stata ancora fissata. Il luogo del delitto è stato presidiato per tutta la notte dai carabinieri, che all'alba di stamattina hanno eseguito nuovi sopralluoghi controllando palmo a palmo il terreno alla ricerca di elementi utili per le indagini.

Si indaga soprattutto sul mondo agropastorale e sulle conoscenze della vittima, che svolgeva anche l'attività di operaio escavatorista.