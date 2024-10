Un giovane di 23 anni è stato assassinato questa notte in via Ziu Remundu, nelle vicinanze del campo sportivo di Ottava, borgata di Sassari.

La vittima si chiamava Nicola Della Morte, nato a Chiavenna (Sondrio), impiantista e calciatore dilettante proprio dell'Ottava. Il ragazzo è stato accoltellato al petto da un giovane che dopo il delitto si è dato alla fuga.

L’assassino sarebbe Daniele Ventriglia, 25enne originario di Carbonia e residente a Sassari, che è stato fermato attorno alle 8 di questa mattina dai carabinieri nei pressi della chiesa di Ottava.

L'omicidio è avvenuto intorno all'1. Della Morte si trovava in un circolo privato insieme ai suoi compagni di squadra e ad altri amici. Era tornato in Sardegna per trovare la ragazza (figlia del presidente della squadra) e giocare l’ultima partita di campionato. Si era appena conclusa una stagione culminata con la retrocessione della squadra locale in Seconda categoria. Nella sfida contro il Codrongianos, la vittima aveva segnato il gol della bandiera.

Arrivato sul posto, l'omicida avrebbe iniziato ad infastidire i presenti, disturbando in particolare alcune donne che si trovavano nel locale. È nata una discussione, il giovane calciatore l'avrebbe invitato ad andarsene ma l'uomo ha estratto un coltello e lo ha colpito, poi è fuggito.