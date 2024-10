“La comunità di Orune è molto dispiaciuta e come amministrazione ci stringiamo ai familiari colpiti dalla terribile tragedia”. Così la sindaca Giovanna Porcu, in una nota con la quale esprime anche i sentimenti dell'amministrazione dopo l'omicidio di Luca Goddi, l'allevatore di 47 anni ucciso ieri pomeriggio al centro del paese vestito a festa per le celebrazioni di "Su Cossolu".

La comunità è sotto choc per il nuovo omicidio, una piaga che da decenni insanguina il paese e che non sembra volersi spezzare. Il delitto di Goddi arriva a due anni esatti dall'ultimo fatto di sangue in cui è caduto un altro allevatore: il 74enne Mauro Carai, ucciso a coltellate il 28 agosto 2021 vicino alla sua auto nelle campagne di Orune.