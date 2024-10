E' stata decapitata a colpi d'ascia dal marito la donna cinese di 32 anni trovata morta in casa a Orosei. L'uomo, un cinese di 39 anni, ha infierito sulla donna colpendola al capo più volte prima di finirla in modo barbaro, poi ha tentato di uccidersi tagliandosi le vene con un coltello da cucina.

Ora è ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro, ma le sue condizioni non sarebbero gravissime come era sembrato in un primo momento. I carabinieri della compagnia di Siniscola, guidati dal capitano Andrea De Senes, sono intervenuti nella casa della centrale via Nazionale dove la coppia viveva da due anni e hanno trovato la donna in una pozza di sangue davanti all'ingresso.

L'allarme è stato dato da un collaboratore della coppia di commercianti che si è recato nella loro abitazione preoccupato perché' stamane il negozio non era stato aperto.