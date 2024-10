Omicidio nella tarda serata di ieri a Nuoro, dove un uomo è stato ucciso in strada. La vittima è Luca Virde, 42enne di Silanus. Rientrava a Badu ‘e Carros, dove stava scontando una condanna per omicidio. L’uomo, in libertà vigilata, è stato freddato con tre colpi da qualcuno che si è dato alla fuga.

Il fatto è avvenuto in via Ruju, a pochi passi da via Biasi, in zona Beata Maria Gabriella. I Carabinieri hanno transennato la zona e allestito i posti blocco e stanno visionando le immagini della videosorveglianza presenti in zona.

Tra le ipotesi seguite dagli inquirenti c’è il precedente della vittima per il quale stava scontando la condanna per omicidio : nel 2012, durante una festa in piazza a Silanus Virde è stato protagonista di una rissa e ha colpito Arca, un manovale, al cuore uccidendolo quasi sul colpo. Scappato subito dopo si è consegnato in questura una settimana dopo.