Un allevatore di Noragugume è stato ucciso questo pomeriggio intorno alle 18,30 alla periferia del paese.

Secondo quanto si apprende, alcune fucilate sarebbero state esplose verso l'auto di Giampietro Argiolas, 42enne, e una scarica di pallettoni lo avrebbe centrato in pieno volto.

L'uomo era stato al centro dell'inchiesta per la faida che sta decimando alcune famiglie del paese e per l'attentato al sindaco di Ottana Giampaolo Marras, nel 2010. In entrambi i casi è stato assolto. Sul posto stanno operando i carabinieri.