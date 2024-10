Potrebbe essere vicina alla svolta l'inchiesta sul delitto di Roberto Vinci, l'allevatore di 48 anni assassinato a Genoni, la sera del 20 agosto, in una stradina di campagna.

I carabinieri di Isili e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Nuoro avrebbero infatti sottoposto una persona alla prova dello Stub. Il test consiste nello sfregare sulle mani del sospettato un tampone, così da individuare eventuali tracce di polvere da sparo conservatesi nel breve arco di tempo che separa l'analisi dal momento dell'esplosione dei colpi.

Non si conosce l'identità dell'uomo al centro delle indagini, gli inquirenti attendono di avere qualche elemento in più.

Vinci era diretto verso casa in sella alla sua bicicletta per quando qualcuno lo ha centrato alla coscia sinistra e al braccio con due fucilate. La vittima aveva pedalato per altri 300 metri prima di stramazzare al suolo. È morto poi all'ospedale Brotzu di Cagliari nella notte fra il 20 e il 21 agosto.