Un duplice omicidio si è consumato la notte scorsa a Fordongianus. Due fratelli, entrambi allevatori, sono stati uccisi a fucilate. I loro corpi sono stati ritrovati questa mattina all’alba lungo la strada che collega Fordongianus ad Allai.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

Pierpaolo e Michelino Piras, di 50 e 60 anni, sono stati uccisi a fucilate poco dopo il loro arrivo nei loro terreni nelle campagne di Allai. Si è trattato - in base ai primi rilievi dei carabinieri - di un agguato compiuto da killer che hanno atteso le vittime predestinate e hanno aperto il fuoco appena queste sono scese dalla loro auto.

Icorpi senza vita sul bordo della strada sono stati notati da una persona che passava nelle vicinanze e che, attorno alle 7.30, ha dato l'allarme chiamando i carabinieri. I primi a intervenire sono stati i militari della compagnia di Ghilarza e ora si stanno recando sul posto il comandante del reparto operativo del comando provinciale di Oristano, colonnello David Egidi, e il procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso.

I fratelli Piras non hanno precedenti penali. Tempo fa erano rimasti coinvolti in un'inchiesta per traffico di medicinali scaduti, ma erano stati assolti.