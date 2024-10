Una lite in piazza, a Fonni, parole pesanti, poi gli spari a sconvolgere la quiete di una sera di giugno.

A morire davanti agli occhi di numerose persone, ucciso da un colpo di pistola alla testa, Mario Tronci imprenditore 65enne residente a Sassari fino a poco tempo fa ma originario del centro barbaricino.

Tronci era noto anche a Sassari per aver gestito lo storico Caffè Roma in Via Roma, a pochi passi dal Tribunale.

L'assassino sarebbe un 70enne di Fonni, ex proprietario di un'armeria in paese, e sarebbe già stato individuato e arrestato dai carabinieri. All'origine dell'omicidio sarebbe una proprietà contesa.

Nella piazza dove è avvenuto il delitto, domani, si sarebbero dovuti tenere i festeggiamenti in onore di San Giovanni, un evento molto atteso e sentito da una comunità adesso sotto choc per quanto accaduto.