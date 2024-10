Erano le 21,30 di ieri quando Ercole Meloni, 72 anni, originario di Seui, è stato freddato all’interno della sua agenzia di scommesse di via Anglona a Cagliari.

Poco dopo l’esecuzione del delitto è stato il figlio a ritrovare l’uomo riverso in una pozza di sangue.

L’assassino è scappato non lasciando alcuna traccia di sé, ma poco prima dell’alba i carabinieri, attraverso un lavoro di indagine attento e scrupoloso, sono riuscirti ad individuare il killer e a trarlo in arresto.

L’agenzia di scommesse Bet 1128 si trova a poche decine di metri dall'ospedale Santissima Trinità e dal commissariato di polizia di Sant'Avendrace.

Ercole Meloni ieri sera, intorno alle 21, stava per chiudere il suo locale, quando nell’agenzia sono entrati tre uomini che gli avrebbero chiesto di parlargli. Meloni avrebbe detto al figlio di avviarsi verso casa e che lo avrebbe raggiunto subito. Poco dopo, in seguito ad un’animata discussione avvenuta all’interno dell’agenzia, si è verificata la tragedia. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri, ma nonostante l’immediato soccorso non c’è stato nulla da fare.

Poco prima dell'alba l’arresto del killer.