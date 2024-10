E’ stato ucciso vicino al suo ovile, nelle campagne di Busachi, Angelo Palmas, allevatore di 47 anni.

Sul posto stanno operando i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

Angelo Palmas nel 1994 era finito in manette per il delitto di Cosimo Luigi Mele, allevatore freddato a colpi di fucile. Palmas, però, fu scagionato e risarcito per ingiusta detenzione.

In tutto l’oristanese è caccia ai killer.