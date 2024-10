Con una memoria scritta, il sostituto procuratore generale Maria Alessandra Pelagatti ha chiesto ai giudici della Corte d'assise di appello di Cagliari di confermare la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado per gli omicidi in Ogliastra di Rosanna Fiori, titolare dell'azienda florovivaistica Barbagia Flores, e di Francesco Giamattei, un cacciatore del posto.

Alla sbarra, davanti al collegio presieduto da Maria Grazia Corradini, ci sono Daniela Depau, ex sindacalista e dipendente dell'azienda della vittima, ritenuta la mandante dell'omicidio, e l'ergastolano Marcello Ladu, accusato di aver ucciso Giamattei per rubargli il fucile con cui fu assassinata l'imprenditrice, il 3 ottobre 2001 a Villagrande Strisaili.

Il 18 dicembre di due anni fa, la Corte d'assise di Cagliari aveva assolto tutti gli allora sette imputati perché il fatto non sussiste, rigettando totalmente la ricostruzione del procuratore Domenico Fiordalisi. La sentenza era stata impugnata solo per Depau e Ladu, che ora affrontano il secondo grado. Già iniziate le arringhe della parte civile e dei difensori, il verdetto di appello potrebbe essere pronunciato in serata, salvo che la Corte non decida di concedere un breve rinvio per le repliche.