Ha percepito il reddito di cittadinanza indebitamente da novembre 2020 fino a gennaio 2022 per un importo complessivo di 7mila e trecento euro.

I militari della Stazione di Olzai (NU), in collaborazione con il personale del N.I.L. di Nuoro, hanno per questo denunciato un cittadino extracomunitario residente a Olzai. Nello specifico, come riferito dai carabinieri, l’uomo aveva reso false dichiarazioni attestando circostanze non veritiere nella domanda di attribuzione del reddito di cittadinanza.