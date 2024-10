A Olzai sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Barbara, la cui omonima chiesa sorge nel centro storico dell’affascinante paese della Barbagia di Ollolai.

Tre intensi giorni di festa, organizzati dalla Leva del 1998, iniziati ieri con i giochi per i bambini e il concerto del gruppo "Etnias".

Oggi, invece, la comunità si stringe a se stessa tra fede e tradizione: alle 18:00 si terrà la Santa Messa accompagnata dal Coro Polifonico di Olzai, mentre alle 19:00 la processione per le vie del paese a cui parteciperanno i cavalieri e i gruppi in costume di Nuoro, “Ortobene”, Nule, "Su Furione", e Villagrande Strisaili, "Santa Barbara".

In serata è in programma una gara di ballo sardo in piazza e a seguire balli in piazza.

Domani, sabato 27 agosto, alle ore 22:00, l’esibizione di "Faces of Alex", Alessio Zucca.

A seguire discoteca all'aperto e passaggio del testimone alla leva 1999.