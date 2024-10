Il problema dello spopolamento dovuto alle difficoltà occupazionali e alla carenza di servizi, soprattutto, questi ultimi, legati all’assistenza sanitaria e all’istruzione, è una realtà, difficile da oscurare, di molte aree rurali, in particolare quelle montane.

Così i sindaci di due paesi della Barbagia, nella prospettiva di scongiurare le conseguenze legate legate a una crisi comunitaria per molti data come irreversibile, hanno deciso di unire le forze e avviare un progetto di collaborazione che si allarga a diversi settori e dunque a una progettazione nel campo dell’istruzione, della cultura, del sociale e delle attività produttive.

Da una parte c’è Olzai, centro di 850 abitanti, dall’altra Ollolai, di 1300 anime, distanti in linea d’aria pochi chilometri.

A unire i due paesi c’è poi il vecchio sentiero della transumanza, S’Iscala, che i due sindaci, Ester Satta e Efisio Arbau, pensano di recuperare per rendere ancora agili i collegamenti.

E sarà proprio questa la prima azione che i due primi cittadini insieme metteranno in campo. In tal senso, a disposizione dei Comuni c’è il Bando regionale “Baddhe”, riservato a interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria.

“Abbiamo proposto questo progetto che riguarda il ripristino del vecchio collegamento tra Olzai e Ollolai, noto come S’Iscala, proprio in funzione di un recupero dal punto di vista della valorizzazione di vecchi percorsi. Ciò in considerazione, soprattutto, di un incremento dei collegamenti tra i due paesi, anche in vista di una programmazione più ampia che riguarda altri settori, non ultimo quello delle scuole”.

Così il sindaco di Olzai Satta, che aggiunge: “Con il comune di Ollolai c’è stato un confronto iniziale soprattutto per quanto riguarda una programmazione condivisa per superare quello che è l’isolamento delle piccole comunità. Teniamo conto che per una questione di numeri, tra tutti i paesi, chi ha un problema per quanto riguarda eventualmente la chiusura di servizi fondamentali, come ad esempio la scuola, è Olzai e Ollolai. Il confronto e la collaborazione con un altro centro con cui si hanno tante affinità è dunque importantissimo.

Per noi, dunque, è fondamentale riuscire a trovare prospettive e opportunità per i giovani al fine di contrastare lo spopolamento in una comunità fortemente penalizzata".