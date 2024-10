Ieri mattina lungo la strada provinciale 17 che collega Ottana a Olzai si sono verificati diversi incidenti a causa della presenza di carburante sull’asfalto.

All’altezza del chilometro 10.300 la strada si è trasformata in una pericolosissima pista di pattinaggio in seguito al passaggio di un’autocisterna che ha perso gasolio.

Diversi automobilisti, in quel tratto di carreggiata reso impraticabile, non sono riusciti a controllare le loro auto e sono andati a finire contro il guard rail.

Una Citroen C2, sulla quale viaggiavano tre donne, dopo essere finita fuori strada si è ribaltata più volte. Immediatamente è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ottana, i vigili del fuoco e il personale medico del 118.

Alla guida dell’auto c’era Giuseppina Maleddu, 54 anni di Olzai che, considerata la gravità delle sue condizioni, è stata trasportata all’ospedale San Francesco di Nuoro dall’elicottero dei vigili del fuoco decollato da Fertilia e con a bordo gli operatori del 118.

Il ricovero all’ospedale si è reso necessario anche per Angela Negri, 60 anni, di Olzai, mentre il terzo passeggero è rimasto illeso.

Le due donne hanno riportato diverse ferite, la prognosi rimane riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.

In quel tratto di strada, prima dell’intervento dei vigili del fuoco, si sono verificati altri incidenti, per fortuna di non grave entità.

La provinciale 17 è stata chiusa per diverse ore e l’asfalto è stato così ripulito.