“Nadale in Poesia” è il titolo della bella manifestazione che questo pomeriggio, alle 17.00, presso il teatro Mesina, vedrà protagonista la poesia a bolu, con tre interpreti di primo piano molto amati da quel pubblico che nelle ottave sul palco vedono una delle più belle e genuine espressioni dell’arte e della cultura sarda.

I poeti Bruno Agus di Gairo, Dionigi Bitti di Oliena e Giuseppe Porcu di Irgoli si daranno battaglia per prevalere l’uno sugli altri due avversari a colpi di battute, di ironia e di versi in rima di alta scuola. Proprio così come piace alla gente, da sempre. Gente che anche questo pomeriggio si appassionerà e si emozionerà, che seguirà gli aedi con la stessa e consueta concentrazione dei poeti durante tutta la loro esibizione.

I versi in rima saranno accompagnati dalle voci locali de “Su Uncordu Ortzaesu”.

L’evento “Nadale in Poesia” è organizzato dal Comune di Olzai, in collaborazione con l’associazione “Maimones”.